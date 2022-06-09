«ПСЖ» готов удвоить зарплату Шкриньяра

Французский «ПСЖ» готов удвоить зарплату защитнику миланского «Интера» Милану Шкриньяру. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, словенец в случае перехода будет получать в «ПСЖ» вдвое больше, чем в миланском «Интере».

Отмечается, что спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос хочет сперва убедить самого Шкриньяра перейти в команду, прежде чем делать «Интеру» официальное предложение о трансфере. Дело в том, что словенец пока настроен хочет остаться в стане «нерадзурри».

В услугах Шкриньяра также заинтересован лондонский «Челси». «Синие» могут получить игрока сборной Словении в обмен на своего форварда Ромелу Лукаку, который отчаянно жаждет вернуться в «Интер», где выступал с 2019 по 2021 год.