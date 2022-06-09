Калюлю: «Мой агент обсуждает продление контракта с «Миланом»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю в скором времени может продлить свой контракт с «россонери». Напомним, что действующее соглашение французского футболиста истекает по окончанию сезона 2024/25.

«Мой агент в данный момент ведёт переговоры с «Миланом» по поводу продления контракта. Я очень счастлив в «Милане» и хотел бы остаться в этом клубе на долгие годы», – цитирует француза журналист Николо Скира.

Напомним, что в весенней части прошлого сезона Калюлю был основным защитником «Милана». В паре с Фикайо Томори француз помог «россонери» выиграть первый чемпионский титул Серии А за последние 11 лет.