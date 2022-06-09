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Трансферный бюджет «Милана» на лето составит 100 миллионов евро

09 Июня 2022 • 14:50 Комментировать

Стал известен трансферный бюджет «Милана» на лето. Согласно информации от Football Italia, «россонери» получат на усиление от новых владельцев ровно 100 миллионов евро.

Напомним, что клуб в данный момент активно ведёт переговоры по трансферу двух футболистов французского «Лилля» – полузащитника Ренату Саншеша и защитника Свена Ботмана. Также «Милан» практически подписал на правах свободного агента нападающего Дивока Ориги, который сегодня официально покинул «Ливерпуль».

Прошлым летом «Милан» подписал голкипера Майка Меньяна из французского «Лилля». В общей сложности на прошлогоднее летнее трансферное окно было потрачено 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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