Трансферный бюджет «Милана» на лето составит 100 миллионов евро

Стал известен трансферный бюджет «Милана» на лето. Согласно информации от Football Italia, «россонери» получат на усиление от новых владельцев ровно 100 миллионов евро.

Напомним, что клуб в данный момент активно ведёт переговоры по трансферу двух футболистов французского «Лилля» – полузащитника Ренату Саншеша и защитника Свена Ботмана. Также «Милан» практически подписал на правах свободного агента нападающего Дивока Ориги, который сегодня официально покинул «Ливерпуль».

Прошлым летом «Милан» подписал голкипера Майка Меньяна из французского «Лилля». В общей сложности на прошлогоднее летнее трансферное окно было потрачено 80 миллионов евро.