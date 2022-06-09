Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»

Фланговый защитник сборной Турции и «Лилля» Зеки Челик пользуется спросом в итальянском чемпионате.

Согласно информации Sky Sport Italia, 25-летний латераль может пополнить ряды «Ромы». Наставник столичного коллектива Жозе Моуринью лично настаивает на трансфере игрока. Португалец уже провел телефонные переговоры с футболистом. Теперь дело за «Ромой», которой нужно согласовать сумму компенсации за Челика.

Зеки выступает за «Лилль» с лета 2018 года. Его контракт рассчитан еще на один сезон, а трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.