Звёздный форвард может вернуться в «Барселону» по инициативе Хави

Чилийский форвард Алексис Санчес, правами на которого владеет миланский «Интер», может вернуться в испанский чемпионат. Об этом информирует Football-Italia.

Согласно сведениям источника, в трансфере 33-летнего нападающего заинтересован наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес. Специалисту нравится универсализм чилийца, способного сыграть сразу на нескольких позициях в нападении.

Контракт Алексиса с «нерадзурри» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, что чилиец уже выступал за «Барсу» с 2011 по 2014 год.