«Интер» требует свыше 40 миллионов евро за Шкриньяра

Миланский «Интер» готов отпустить своего защитника Милана Шкриньяра за сумму свыше 40 миллионов евро. Об этом стало известно благодаря информации от французского журналиста Адриена Гренье.

Напомним, что активный интерес к Шкриньяру в данный момент проявляет «ПСЖ». Также возможен вариант с переходом словенца в «Челси» в качестве части сделки по трансферу нападающего Ромелу Лукаку обратно в миланский «Интер».

Ранее Шкриньяр заявил, что намерен продлить свой контракт и остаться в «Интере». 27-летний футболист выступает за «нерадзурри» с 2017 года, когда перебрался в клуб из «Сампдории».