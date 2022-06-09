«ПСЖ» принял решение по Моуринью

Именитый португальский специалист Жозе Моуринью не будет работать во французском «ПСЖ». Руководство парижского гранда отказалось от переговоров с «Особенным». В стане чемпиона Лиги 1 рассматривают других кандидатов на замену аргентинцу Маурисио Почеттино. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По сообщениям журналиста, основным кандидатом на место рулевого «ПСЖ» является нынешний рулевой «Ниццы» Кристоф Галтье.

В настоящий момент Моуринью занимает пост главного тренера «Ромы». Под руководством португальца «волки» стали победителями Лиги конференций в прошлом сезоне.