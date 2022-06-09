Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» пока не делал предложений по Шкриньяру

09 Июня 2022 • 10:45 Комментировать

Французский «ПСЖ» пока не предпринимал попыток подписать центрального защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра. Согласно сведениям от журналиста Адриена Гренье, парижане пока не делали официальных предложений «нерадзурри» по трансферу игрока сборной Словении.

Сообщается, что в «ПСЖ» знаю о намерениях «Интера» выручить за Шкриньяра максимальную сумму, так как словенец является очень ценным активом для «нерадзурри». Итальянский клуб рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который очень сильно хочет вернуться на «Джузеппе Меацца».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
11:02 · Италия. Серия А
Звёздный форвард может вернуться в «Барселону» по инициативе Хави
10:56 · Италия. Серия А
«Интер» требует свыше 40 миллионов евро за Шкриньяра
10:54 · Италия. Серия А
«ПСЖ» принял решение по Моуринью
10:45 · Италия. Серия А
«ПСЖ» пока не делал предложений по Шкриньяру
10:41 · Италия. Серия А
Видаль очень скоро подпишет контракт с «Фламенго»
10:37 · Италия. Серия А
«Фиорентина» в шаге от приобретения Гриллича
10:10 · Италия. Серия А
Чинквини: «Кокорин, скорее всего, вернётся в Россию, а Миранчук может перейти в «Болонью»
09:39 · Италия. Серия А
Асллани согласовал условия контракта с «Интером»
09:34 · Италия. Серия А
«Интер» предложил Дибале контракт на 4 года
09:32 · Италия. Серия А
«Интер» близок к подписанию албанского полузащитника
09:31 · Италия. Серия А
Источник сообщил новую информацию по будущему Кокорина в «Фиорентине»
00:49 · Италия. Серия А
«ПСЖ» попытается купить звезду Серии А, если «Интер» не запросит слишком много
00:22 · Италия. Серия А
Дибала решил, где хочет продолжить карьеру 2
08 Июня
22:06 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов отпустить Морату в «Ювентус»
21:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» передумал подписывать игрока «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем