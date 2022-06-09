«ПСЖ» пока не делал предложений по Шкриньяру

Французский «ПСЖ» пока не предпринимал попыток подписать центрального защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра. Согласно сведениям от журналиста Адриена Гренье, парижане пока не делали официальных предложений «нерадзурри» по трансферу игрока сборной Словении.

Сообщается, что в «ПСЖ» знаю о намерениях «Интера» выручить за Шкриньяра максимальную сумму, так как словенец является очень ценным активом для «нерадзурри». Итальянский клуб рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, который очень сильно хочет вернуться на «Джузеппе Меацца».