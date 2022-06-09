Видаль очень скоро подпишет контракт с «Фламенго»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль в скором времени официально станет футболистом бразильского «Фламенго». По сведениям от итальянского журналиста Николы Скиры, чилиец в ближайшие дни подпишет с бразильском клубом двухлетний контракт.

Напомним, что миланский «Интер» дожидается продажи Видаля, чтобы оформить трансфер Генриха Мхитаряна и Пауло Дибалы, который должны прийти в клуб на правах свободных агентов. Перед этим «нерадзурри» должны разгрузить зарплатную ведомость, чему поспособствует отъезд Видаля в Бразилию.

Видаль присоединился к «Интеру» летом 2020 года из каталонской «Барселоны» и с тех пор выиграл с клубом Кубок Италии, Скудетто и Суперкубок.