«Фиорентина» в шаге от приобретения Гриллича

Полузащитник «Хоффенхайма» Флориан Гриллич очень близок к переходу в «Фиорентину». Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, футболист находится в шаге от подписания контракта с «фиалками» на правах свободного агента.

Ранее Гриллич отказался продлевать истекающий контракт с «Хоффенхаймом». По сведениям источника, последняя встреча между Грилличем и «Фиорентиной» состоится сегодня. В ходе встречи стороны должны подписать контракт сроком до 2026 года.

Отмечается, что «Фиорентина» также не оставит попытки выкупить у лондонского «Арсенала» полузащитника Лукаса Торрейру, который отыграл за «фиалок» в прошлом сезоне на правах аренды.