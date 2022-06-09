Чинквини: «Кокорин, скорее всего, вернётся в Россию, а Миранчук может перейти в «Болонью»

Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказался о будущем Александра Кокорина и Алексея Миранчука в чемпионате Италии.

По информации ряда СМИ, в данный момент «Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным, который действует до лета 2024 года.

Чинквини считает, что экс-форвард сборной России останется в команде, и на предсезонной подготовке постарается доказать другим клубам, что ещё способен выступать на высоком уровне.

«Последние два сезона были очень плохими для Кокорина. Думаю, на данный момент у него нет никакой возможности продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Возможно, он решит вернуться в Россию», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Что касается Миранчука, Чинквини сообщил, что полузащитник «Аталанты» может продолжить карьеру в «Болонье».

В минувшем сезоне на счету 31-летнего Кокорина семь проведённых матчей в составе «Фиорентины», в которых он не сумел отметиться результативными действиями.

26-летний Миранчук провёл в составе «Аталанты» 25 матчей, забив два гола, а также отдав пять результативных передач.