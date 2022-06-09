«Интер» предложил Дибале контракт на 4 года

Руководители «Интера» сделали солидное предложение звёздному аргентинскому нападающему Пауло Дибале.

По информации авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио, миланский клуб готов подписать с 28-летним аргентинским футболистом четырёхлетнее соглашение с зарплатой в шесть миллионов евро в год без учёта различных бонусов. Сам же Дибала мечтает получать в «Интере» не меньше восьми миллионов евро в год чистыми.

Напомним, что в прошедшем сезоне Пауло Дибала выступал за «Ювентус». В итальянской лиге форвард провёл 29 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами.