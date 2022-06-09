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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» близок к подписанию албанского полузащитника

09 Июня 2022 • 09:32 Комментировать

«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Эмполи» Кристьяна Асллани, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство миланского клуба уже согласовало условия контракта с Асллани, осталось лишь договориться о сумме трансфера с руководством «Эмполи». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне итальянской Серии А 20-летний полузащитник провёл за «Эмполи» 23 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей. По итогам прошедшего розыгрыша клуб Асллани расположился на 14-й строчке в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Кристьян Асллани
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