Источник сообщил новую информацию по будущему Кокорина в «Фиорентине»

Российский нападающий Александр Кокорин может задержаться в итальянском клубе «Фиорентина», несмотря на различные слухи об уходе. Об этом сообщается на страницах «РИА Новости».

Как сообщил источник, близкий к ситуации, появившиеся новости о расторжении контракта не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, флорентийский клуб не ведет переговоры с форвардом о досрочном прекращении сотрудничества.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» полтора года назад. Его трансфер обошелся «фиалкам» в 4,5 миллиона евро.

За 1,5 года Александр провел в Серии А всего десять матчей и не отметился голевыми действиями.