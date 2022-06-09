«ПСЖ» попытается купить звезду Серии А, если «Интер» не запросит слишком много

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Парижский гранд внёс 27-летнего словака в список трансферных целей на лето, но пока не обращался к «Интеру» с официальной заявкой, информирует Фабрицио Романо. По данным источника, судьба сделки будет зависеть от трансферного запроса «нерадзурри». В миланском клубе очень ценят игрока.

Соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает через год, что привлекает дополнительное внимание к его персоне на трансферном рынке. В сезоне 2021/22 защитник появился на поле в 48 матчах во всех турнирах, четырежды поразив ворота.