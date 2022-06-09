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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала решил, где хочет продолжить карьеру

09 Июня 2022 • 00:22 Комментировать

Нападающий Пауло Дибала окончательно определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

После ухода из «Ювентуса» аргентинец вызвал интерес у множества клубов, включая представителей Английской премьер-лиги и мадридский «Атлетико». Однако футболист, похоже, намерен остаться в Серии А. Согласно заявлениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Дибала хочет перейти в миланский «Интер». В настоящий момент агенты 28-летнего игрока обсуждают с «нерадзурри» условия сделки. Сторонам ещё предстоит согласовать детали зарплаты и премий звезды сборной Аргентины.

В минувшем сезоне Пауло Дибала забил 15 голов и оформил 6 результативных передач в 39 встречах за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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