Дибала решил, где хочет продолжить карьеру

Нападающий Пауло Дибала окончательно определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

После ухода из «Ювентуса» аргентинец вызвал интерес у множества клубов, включая представителей Английской премьер-лиги и мадридский «Атлетико». Однако футболист, похоже, намерен остаться в Серии А. Согласно заявлениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Дибала хочет перейти в миланский «Интер». В настоящий момент агенты 28-летнего игрока обсуждают с «нерадзурри» условия сделки. Сторонам ещё предстоит согласовать детали зарплаты и премий звезды сборной Аргентины.

В минувшем сезоне Пауло Дибала забил 15 голов и оформил 6 результативных передач в 39 встречах за «Ювентус».