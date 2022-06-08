«Ювентус» передумал подписывать игрока «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» передумал подписывать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает издание Goal.

По информации источника, итальянский гранд решил подождать с официальным предложением по Лингарду после первых переговоров с представителями игрока.

Лингард является воспитанником «красных дьяволов». Его контракт истекает в конце июля.

В прошедшем сезоне он провёл за «манкунианцев» 22 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.