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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» передумал подписывать игрока «Манчестер Юнайтед»

08 Июня 2022 • 21:20 Комментировать

«Ювентус» передумал подписывать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает издание Goal.

По информации источника, итальянский гранд решил подождать с официальным предложением по Лингарду после первых переговоров с представителями игрока.

Лингард является воспитанником «красных дьяволов». Его контракт истекает в конце июля.
В прошедшем сезоне он провёл за «манкунианцев» 22 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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