«Интер» сделал предложение Дибале

«Интер» пока не может согласовать контракт с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб предложил нападающему 5,5 млн евро в год. Ещё один млн евро Дибала получит в качестве бонусов, но игрок рассчитывает на семь млн евро в год. Следующая встреча агента футболиста и руководства клуба состоится в ближайшее время.

Напомним, что контракт Дибалы со «старой синьоры» истечёт в конце июня.

В прошедшем сезоне 28-летний аргентинец провёл за туринский клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.