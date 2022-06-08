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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» сделал предложение Дибале

08 Июня 2022 • 20:33 Комментировать

«Интер» пока не может согласовать контракт с форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб предложил нападающему 5,5 млн евро в год. Ещё один млн евро Дибала получит в качестве бонусов, но игрок рассчитывает на семь млн евро в год. Следующая встреча агента футболиста и руководства клуба состоится в ближайшее время.

Напомним, что контракт Дибалы со «старой синьоры» истечёт в конце июня.

В прошедшем сезоне 28-летний аргентинец провёл за туринский клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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