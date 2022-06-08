Дибала получил первое официальное предложение после ухода из «Ювентуса»

Миланский «Интер» решился сделать официальное контрактное предложение Пауло Дибале.

Сегодня руководители «нерадзурри» и представители игрока провели встречу, которая описывается как «позитивная». По итогам обсуждений клуб решил начать официальные переговоры со звёздным аргентинцем, предложив тому четырёхлетний контракт, о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Детали сделки, включая финансовые условия, ещё не согласованы полностью, но могут быть урегулированы в скором времени.

Пауло Дибала пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса» по окончании сезона. Интерес к 28-летнему нападающему также проявляли мадридский «Атлетико» и представители АПЛ.