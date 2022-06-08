Гаттузо: «Схожу с ума, когда слышу обвинения в расизме»

Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо отреагировал на обвинения в расизме.

«Когда слышу, что я расист, мне кажется, что схожу с ума. О человеке никогда нельзя судить по цвету кожи. С расизмом нужно бороться. Для меня цвет кожи не имеет значения, имеет значение сам человек», — приводит слова Гаттузо Corriere della Sera.

Ранее сообщалось, что Гаттузо возглавил «Валенсию». Однако болельщики «летучих мышей» скептически отнеслись к такому назначению из-за неоднозначного прошлого тренера.

До «Валенсии» последним местом работы Гаттузо был «Наполи», который специалист привёл к победе в Кубке Италии в 2020 году.