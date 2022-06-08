Саншеш ближе к переходу в «Милан», чем Ботман

Трансфер полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша в «Милан» сейчас выглядит более вероятным, чем переезд на «Сан-Сиро» его одноклубника Свена Ботмана. Об этой информации сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что «Милан» близок к завершению трансфера Саншеша, так как клуб сумел найти компромисс с «Лиллем» по некоторым вопросом. Что касается защитника Свена Ботмана, то переговоры по трансферу нидерландца могут затянуться дольше, чем предполагалось.

Напомним, что «Милан» прошлым летом приобрёл у «Лилля» голкипера Майка Меньяна, который был признан лучшим вратарём прошлого сезона в итальянской Серии А.