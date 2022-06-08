«Долой тактику и тренировки»: Моуринью раскрыл свой секрет успеха

Португальский наставник Жозе Моуринью рассказал, в чем кроется секрет его успеха. По его словам, нужно делать акцент на хороших отношениях с подопечными.

«Отношение к игрокам – основа успешной работы. Многие считают, что секрет кроется в тактике и тренировочном процессе, однако клюк к успеху в человеческих отношениях. Именно они являются фундаментом успеха тренера. Сейчас я намного менее эгоистичен и более человечен в отношении подопечных», - приводит слова специалиста Ansa.

В настоящий момент Моуринью занимает пост наставника «Ромы». Под его руководством «волки» выиграли Лигу конференций.