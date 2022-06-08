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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» может стать следующим клубом Суареса

08 Июня 2022 • 14:45 Комментировать

Нападающий Луис Суарес в летнее межсезонье может перейти в итальянскую «Фиорентину». Согласно Calciomercato, уругваец, находящийся в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико» рассматривается «фиалками» в качестве потенциального усиления.

Ранее стало известно, что Суарес отклонил предложение от неназванного клуба из Аргентины. Сообщается, что футболист намерен провести в Европе ещё как минимум один сезон.

Напомним, что Суарес покинул мадридский «Атлетико» после двух сезонов в клубе. В своей первой кампании уругваец помог «матрасникам» впервые с 2014 года завоевать чемпионский титул Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Луис Суарес
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