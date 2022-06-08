«Ювентус» хочет приобрести игрока «Сассуоло»

Туринский «Ювентус» летом может приобрести полузащитника «Сассуоло» Доменико Берарди. Согласно Football Italia, «старая синьора» рассмотрит вариант с трансфером хавбека в случае неудачи с переходом Анхеля ди Марии на правах свободного агента.

Берарди уже несколько лет стабильно выступает в Серии А за «Сассуоло». В прошлом сезоне полузащитник забил 15 голов и отдал 14 голевых передач в чемпионате Италии. Футболист уже третий сезон подряд отмечается в национальном первенстве минимум 14 мячами за сезон.

Ранее Берарди был одной из главных целей «Милана», но слухи относительно перехода полузащитника на «Сан-Сиро» в последнее время утихли.