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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс может перейти в клуб Моуринью

08 Июня 2022 • 11:47 Комментировать

Опытный бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может летом перебраться в столичную «Рому» к Жозе Моуринью.

По информации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, опытный 35-летний бельгийский футболист не сумел договориться по поводу нового контракта с неаполитанским клубом. Одним из претендентов на Мертенса теперь является «Рома», но для перехода в римскую команду бельгийцу нужно будет пойти на небольшое снижение зарплаты.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дрис Мертенс провёл в итальянской лиге 30 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А Наполи Дрис Мертенс
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