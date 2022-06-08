Мертенс может перейти в клуб Моуринью

Опытный бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может летом перебраться в столичную «Рому» к Жозе Моуринью.

По информации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, опытный 35-летний бельгийский футболист не сумел договориться по поводу нового контракта с неаполитанским клубом. Одним из претендентов на Мертенса теперь является «Рома», но для перехода в римскую команду бельгийцу нужно будет пойти на небольшое снижение зарплаты.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дрис Мертенс провёл в итальянской лиге 30 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и одним ассистом.