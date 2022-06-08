«Ювентус» не уверен в трансфере ди Марии

Руководство туринского «Ювентуса» пока не уверено в трансфере полузащитника Анхеля ди Марии, который стал свободным агентом после ухода из французского «ПСЖ». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Ювентус» предложил ди Марии контракт сроком на два года, но сам футболист хотел бы подписать с клубом годовое соглашение. За ситуацией пристально следит каталонская «Барселона», но аргентинец является для «сине-гранатовых» запасным вариантом в случае неудачи в сделке по трансферу Рафиньи Диаса из «Лидса».

При этом сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави уже обсуждал с ди Марией переезд на «Камп Ноу».