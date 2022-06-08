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Чемпионат Италии. Серия А

«Монако» готов пригласить Белотти

08 Июня 2022 • 09:52 Комментировать

Нападающий «Торино» Андреа Белотти стал трансферной мишенью французского «Монако». Согласно Football Italia, форвард до сих пор не может продлить истёкший контракт с «Торино», поэтому «монегаски» намерены этим воспользоваться.

Ранее в услугах Белотти проявляла интерес «Фиорентина», но команде не удалось договориться с нападающим о переходе на правах свободного агента. Также за игроком следили «Интер» и «Милан».

Напомним, что Белотти долгое время являлся трансферной целью многих европейских клубов, но из-за больших запросов «Торино» футболисту так и не удалось уйти на повышение.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Торино Андреа Белотти
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