«Монако» готов пригласить Белотти

Нападающий «Торино» Андреа Белотти стал трансферной мишенью французского «Монако». Согласно Football Italia, форвард до сих пор не может продлить истёкший контракт с «Торино», поэтому «монегаски» намерены этим воспользоваться.

Ранее в услугах Белотти проявляла интерес «Фиорентина», но команде не удалось договориться с нападающим о переходе на правах свободного агента. Также за игроком следили «Интер» и «Милан».

Напомним, что Белотти долгое время являлся трансферной целью многих европейских клубов, но из-за больших запросов «Торино» футболисту так и не удалось уйти на повышение.