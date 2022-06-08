Бастони определился со своим будущим

Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони рассказал журналистам о том, где собирается продолжить свою карьеру.

Бастони сказал Rai Sport, что у него ещё два года по контракту с миланской командой, так что он спокоен по поводу своего будущего. Защитник отметил, что представители «Интера» пока ничего не говорили ему о предложениях от других клубов, так что следующий сезон он точно проведёт в миланской команде.

Напомним, что в прошедшем сезоне Алессандро Бастони провёл в итальянском чемпионате 31 встречу. 23-летний защитник отметился одним забитым мячом и тремя ассистами.