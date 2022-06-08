«Валенсия» хочет подписать игрока «Интера»

Руководители «Валенсии» могут в летнее трансферное окно подписать уругвайского полузащитника миланского «Интера» Матиаса Весино.

По информации Фабрицио Романо, новоиспечённый наставник «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо просит боссов «Валенсии» подписать 30-летнего уругвайского футболиста. Итальянский специалист считает, что полузащитник «Интера» может усилить команду. Стоит отметить, что в услугах Весино также заинтересован «Лацио».

В прошедшем сезоне Матиас Весино провёл в итальянской лиге 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. До этого уругваец также играл за «Фиорентину», «Кальяри», «Эмполи» и другие клубы.