Гасперини: «Я не собираюсь уходить в отставку»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опроверг информацию о том, что покинет свой пост.

«За эти дни я прочитал какие-то бредовые вещи, никто не созывал пресс-конференцию, это дезинформация. Слова часто переворачиваются. Я не собираюсь уходить в отставку», — цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

64-летний итальянец возглавил «Аталанту» летом 2016 года. Текущий контракт специалиста истекает летом 2024 года. В сезоне-2021/22 бергамаски заняли восьмое место в турнирной таблице и не сыграют в следующем сезоне в еврокубках.

Чемпионом Италии стал «Милан», в последний раз команда выигрывала Серию А в сезоне-2010/11.