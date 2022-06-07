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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Я не собираюсь уходить в отставку»

07 Июня 2022 • 21:55 Комментировать

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини опроверг информацию о том, что покинет свой пост.

«За эти дни я прочитал какие-то бредовые вещи, никто не созывал пресс-конференцию, это дезинформация. Слова часто переворачиваются. Я не собираюсь уходить в отставку», — цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

64-летний итальянец возглавил «Аталанту» летом 2016 года. Текущий контракт специалиста истекает летом 2024 года. В сезоне-2021/22 бергамаски заняли восьмое место в турнирной таблице и не сыграют в следующем сезоне в еврокубках.

Чемпионом Италии стал «Милан», в последний раз команда выигрывала Серию А в сезоне-2010/11.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини
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