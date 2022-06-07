«ПСЖ» ведёт переговоры с «Сассуоло» о подписании форварда

Руководство «ПСЖ» предпринимает всё, чтобы подписать итальянского форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Sky sport Italia пишет, что руководство парижан уже связалось с боссами «Сассуоло», между сторонами уже идут переговоры по поводу трансфера 23-летнего итальянца в «ПСЖ».

Скамакка перешёл в «Сассуоло» летом 2021 года из «Дженоа». В дебютном сезоне за новую команду он сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился голевой передачей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.