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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» ведёт переговоры с «Сассуоло» о подписании форварда

07 Июня 2022 • 18:20 Комментировать (1)

Руководство «ПСЖ» предпринимает всё, чтобы подписать итальянского форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Sky sport Italia пишет, что руководство парижан уже связалось с боссами «Сассуоло», между сторонами уже идут переговоры по поводу трансфера 23-летнего итальянца в «ПСЖ».

Скамакка перешёл в «Сассуоло» летом 2021 года из «Дженоа». В дебютном сезоне за новую команду он сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился голевой передачей. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серия А Сассуоло Лига 1 Джанлука Скамакка
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