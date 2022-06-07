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Ибрагимович получит работу в футбольной федерации Швеции после завершения карьеры

07 Июня 2022 • 18:15 Комментировать

Звёздный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получит место в шведской федерации футбола после окончания карьеры футболиста.

По данным La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович достиг устной договоренности со шведской федерацией о будущей работе. Источник сообщает, что должность футболиста не будет связана с национальной сборной.

Ранее стало известно, что 40-летний нападающий продлит трудовое соглашение с «Миланом» сроком на один сезон. По новому договору игрок будет получать меньше, чем получал по прежнему контракту.

В минувшем сезоне Ибрагимович забил восемь голов и сделал три результативные передачи в 27 встречах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Златан Ибрагимович
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