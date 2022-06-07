«Болонья» опровергла интерес к Миранчуку

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал интерес клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», — цитирует Сартори «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Миранчук может покинуть команду в ближайшее трансферное окно на правах аренды, но в «Аталанте» заявили, что пока не ведут никаких переговоров по игроку.

26-летний полузащитник в прошедшем сезоне сыграл в 25 матчах, в которых смог забить два гола и сделал пять результативных передач с учетом всех турниров.