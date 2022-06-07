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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» опровергла интерес к Миранчуку

07 Июня 2022 • 15:24 Комментировать

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори прокомментировал интерес клуба к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», — цитирует Сартори «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Миранчук может покинуть команду в ближайшее трансферное окно на правах аренды, но в «Аталанте» заявили, что пока не ведут никаких переговоров по игроку.

26-летний полузащитник в прошедшем сезоне сыграл в 25 матчах, в которых смог забить два гола и сделал пять результативных передач с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аталанта Серия А Джованни Сартори Алексей Миранчук
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