Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по итогам сезона-2021/22 подешевел на трансферном рынке на 1 миллион евро.

Портал Transfermarkt подвёл итоги прошедшего сезона Серии А. Таким образом, сервис выявил самых подешевевших и подорожавших игроков лиги.

Полузащитник «Милана» Рафаэль Леау вырос в цене сразу на 20 млн евро, а его окончательная цена на трансферном рынке составляет 70 млн евро. Подешевели на 10 млн евро сразу два игрока «Наполи» полузащитник Петр Зелиньски и защитник Калиду Кулибали. Первый теперь оценивается в 40 млн евро, а второй футболист в 35 млн евро.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подешевел на 1 млн евро. Его цена составляет теперь 10 млн евро. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин по обновленной цене теперь стоит 800 тысяч евро. Его трансферная цена упала ещё на 100 тысяч евро.