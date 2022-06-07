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Трансферная стоимость Миранчука и Кокорина упала после сезона-2021/22 фото

07 Июня 2022 • 15:19 Комментировать (1)

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук по итогам сезона-2021/22 подешевел на трансферном рынке на 1 миллион евро.

Портал Transfermarkt подвёл итоги прошедшего сезона Серии А. Таким образом, сервис выявил самых подешевевших и подорожавших игроков лиги.

Полузащитник «Милана» Рафаэль Леау вырос в цене сразу на 20 млн евро, а его окончательная цена на трансферном рынке составляет 70 млн евро. Подешевели на 10 млн евро сразу два игрока «Наполи» полузащитник Петр Зелиньски и защитник Калиду Кулибали. Первый теперь оценивается в 40 млн евро, а второй футболист в 35 млн евро.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подешевел на 1 млн евро. Его цена составляет теперь 10 млн евро. Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин по обновленной цене теперь стоит 800 тысяч евро. Его трансферная цена упала ещё на 100 тысяч евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина Александр Кокорин Серия А Наполи Алексей Миранчук Калиду Кулибали Пётр Зелиньски Рафаэл Леау
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