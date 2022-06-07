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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Аталанта» хотят купить Эдерсона

07 Июня 2022 • 14:42 Комментировать

Миланский «Интер» и «Аталанта» ведут переговоры по трансферу полузащитника «Салернитаны» Эдерсона Лоруренсо. Президент «Салернитаны» Маурицио Милан подтвердил, что оба клуба заинтересованы в переходе.

«У нас есть предложения от «Интера» и «Аталанты». Мы активно ведём диалог. Сумма выкупа будет играть ключевую роль. Мы оцениваем Эдерсона в 20 миллионов евро, но за ним на следующей неделе может прийти зарубежный клуб», – цитирует Милана Sport Italia.

Напомним, что Эдерсоном ранее также интересовался туринский «Ювентус». Футболист в прошлом сезоне забил два гола и отдал одну голевую передачу в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Салернитана Эдерсон Лоуренсо
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