Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет остаться в «Роме», руководство намерено поддержать его трансферами

07 Июня 2022 • 13:50 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решительно намерен продолжить работу в римском клубе. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, португальца не интересует вариант с назначением в «ПСЖ».

По сведениям источника, Моуринью привержен проекту «Ромы». Португалец хочет остаться, а руководство готово поддержать его новыми трансферами. Клуб уже близок к подписанию контракта с бывшим подопечным Моуринью по «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Наманьей Матичем, который должен прийти в статусе свободного агента.

Моуринью возглавил «Рому» летом прошлого года. В своём дебютном сезоне португалец привёл команду к победе в Лиге конференций.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
15:24 · Италия. Серия А
«Болонья» опровергла интерес к Миранчуку
15:19 · Италия. Серия А
Трансферная стоимость Миранчука и Кокорина упала после сезона-2021/22 фото
14:42 · Италия. Серия А
«Интер» и «Аталанта» хотят купить Эдерсона
13:50 · Италия. Серия А
Моуринью хочет остаться в «Роме», руководство намерено поддержать его трансферами
12:46 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просит «Челси» отпустить его в аренду в «Интер» на два сезона
12:42 · Италия. Серия А
Итальяно продлит контракт с «Фиорентиной»
11:54 · Италия. Серия А
«Интер» и «Кальяри» не могут сойтись в цене за Белланову
11:48 · Италия. Серия А
Мората хочет остаться в «Ювентусе»
11:42 · Англия. Премьер-лига
На Брою претендуют клубы из АПЛ и Серии А
11:38 · Италия. Серия А
«Милан» активно работает над трансфером Саншеша
11:17 · Италия. Серия А
«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным, а игрок пока ведёт только свои соцсети
10:46 · Италия. Серия А
«Рома» назначила медосмотр Матича на июль
10:42 · Италия. Серия А
«Наполи» не отпустит Кулибали, пока не найдёт ему замену
10:36 · Италия. Серия А
Побега продлит контракт с «Миланом» до 2026 года
10:22 · Италия. Серия А
«Наполи» может подписать защитника сборной Франции
Все новости
Рекомендуем