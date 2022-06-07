Моуринью хочет остаться в «Роме», руководство намерено поддержать его трансферами

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решительно намерен продолжить работу в римском клубе. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, португальца не интересует вариант с назначением в «ПСЖ».

По сведениям источника, Моуринью привержен проекту «Ромы». Португалец хочет остаться, а руководство готово поддержать его новыми трансферами. Клуб уже близок к подписанию контракта с бывшим подопечным Моуринью по «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Наманьей Матичем, который должен прийти в статусе свободного агента.

Моуринью возглавил «Рому» летом прошлого года. В своём дебютном сезоне португалец привёл команду к победе в Лиге конференций.