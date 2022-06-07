Итальяно продлит контракт с «Фиорентиной»

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно близок к продлению контракта с клубом. Согласно данным от журналиста Николо Скиры, итальянец подпишет с «фиалками» новый контракт с обновлённой зарплатой в размере двух миллионов евро в год.

Ожидается, что Итальяно завтра проведёт финальную встречу с руководством клуба, на которой должны быть согласованы последние детали новой сделки. Отметим, что действующий контракт тренера истекает в конце следующего сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне Итальяно помог «Фиорентине» финишировать на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. Это позволяет «фиалкам» сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.