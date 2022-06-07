Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Итальяно продлит контракт с «Фиорентиной»

07 Июня 2022 • 12:42 Комментировать

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно близок к продлению контракта с клубом. Согласно данным от журналиста Николо Скиры, итальянец подпишет с «фиалками» новый контракт с обновлённой зарплатой в размере двух миллионов евро в год.

Ожидается, что Итальяно завтра проведёт финальную встречу с руководством клуба, на которой должны быть согласованы последние детали новой сделки. Отметим, что действующий контракт тренера истекает в конце следующего сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне Итальяно помог «Фиорентине» финишировать на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. Это позволяет «фиалкам» сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Винченцо Итальяно
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
12:46 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просит «Челси» отпустить его в аренду в «Интер» на два сезона
12:42 · Италия. Серия А
Итальяно продлит контракт с «Фиорентиной»
11:54 · Италия. Серия А
«Интер» и «Кальяри» не могут сойтись в цене за Белланову
11:48 · Италия. Серия А
Мората хочет остаться в «Ювентусе»
11:42 · Англия. Премьер-лига
На Брою претендуют клубы из АПЛ и Серии А
11:38 · Италия. Серия А
«Милан» активно работает над трансфером Саншеша
11:17 · Италия. Серия А
«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным, а игрок пока ведёт только свои соцсети
10:46 · Италия. Серия А
«Рома» назначила медосмотр Матича на июль
10:42 · Италия. Серия А
«Наполи» не отпустит Кулибали, пока не найдёт ему замену
10:36 · Италия. Серия А
Побега продлит контракт с «Миланом» до 2026 года
10:22 · Италия. Серия А
«Наполи» может подписать защитника сборной Франции
09:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет приобрести Скамакку
09:53 · Италия. Серия А
«Монца» хочет купить Пинамонти
09:49 · Италия. Серия А
Мертенс готов уйти из «Наполи»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Танганга интересен трём клубам из Серии А
Все новости
Рекомендуем