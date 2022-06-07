«Интер» и «Кальяри» не могут сойтись в цене за Белланову

Миланский «Интер» и «Кальяри» пока не могут согласовать трансфер молодого защитника Рауля Беллановы. Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Кальяри» требует за игрока 9 миллионов евро + 6 миллионов в виде бонусов, тогда как «нерадзурри» предлагают 7 миллионов и аренду Чезаре Казадеи.

Прошлый сезон был полноценным дебютом для Беллановы в итальянской Серии А. Ранее футболист выходил на поле на несколько минут в кампании 2019/20 в составе «Аталанты», но именно в нынешнем розыгрыше турнира за «Кальяри» ему удалось произвести впечатление на топ-клубы.

22-летний Белланова в прошлом сезоне отметился одним голом и двумя ассистами в Серии А.