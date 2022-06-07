Мората хочет остаться в «Ювентусе»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората намерен продолжить выступать за туринский «Ювентус», в составе которого провёл два последних сезона на правах аренды. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях.

Отмечается, что переговоры между мадридским «Атлетико» и туринским «Ювентус» в данный момент идут полным ходом. У «старой синьоры» есть опция выкупа за 35 миллионов евро, но клуб не хочет платить за нападающего более 15 миллионов.

Напомним, что Мората перебрался в мадридский «Атлетико» зимой 2019 года из лондонского «Челси». Спустя полтора года нападающий покинул «Ванда Метрополитано» и вернулся в «Ювентус».