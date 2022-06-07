«Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным, а игрок пока ведёт только свои соцсети

Руководство «Фиорентины» намерено в ближайшее время достичь договорённости с российским форвардом Александром Кокориным по поводу расторжения контракта.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, пока 31-летний российский футболист активничает в своих социальных сетях боссы клуба из Флоренции пытаются разорвать с ним соглашение. Напомним, что действующий договор Кокорина с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате в составе «Фиорентины» лишь шесть поединков, но голами и ассистами отметиться так и не сумел.