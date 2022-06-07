«Наполи» не отпустит Кулибали, пока не найдёт ему замену

«Наполи» не намерен расставаться со своим защитником Калиду Кулибали до тех пор, пока не найдёт ему замену. Согласно информации от Фабрицио Романо, сенегальца в Неаполе может заменить защитник «Брайтона» Лео Скири Остигор. Клубы на данный момент приближаются к завершению сделки.

Как только «Наполи» найдёт замену Кулибали, защитнику будет позволено покинуть команду. На игрока, у которого через год истекает контракт с неаполитанцами претендуют лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона».

Напомним, что Кулибали должен был стать новым капитаном «Наполи» после ухода Лоренцо Инсинье в «Торонто». Тем не менее, сенегалец тоже хочет покинуть команду.