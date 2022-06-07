Побега продлит контракт с «Миланом» до 2026 года

Стали известны условия нового контракта полузащитника Томмазо Побеги с «Миланом». Согласно данным от журналиста Николо Скиры, молодой футболист подпишет новое соглашение с клубом до 2026 года, по условиям которого будет зарабатывать миллион евро в год + бонусы.

Напомним, что в прошлом сезоне Побега выступал на правах аренды за «Торино». Своей игрой за туринский клуб молодой итальянец впечатлил главного тренера «россонери» Стефано Пиоли, который готов наигрывать хавбека в основе в следующем сезоне.

Ранее «Милан» отказался продавать Побегу в «Торино» на постоянной основе. Игрок останется на «Сан-Сиро» в следующем сезоне.