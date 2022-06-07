«Наполи» может подписать защитника сборной Франции

Боссы «Наполи» продолжают искать замену Калиду Кулибали, который может этим летом покинуть неаполитанскую команду.

По информации Football Italia, представители «Наполи» хотят попробовать подписать молодого защитника «Арсенала» и сборной Франции Вильяма Салиба, который в прошедшем сезоне на правах арендного соглашения выступал за «Марсель». Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость талантливого защитника в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вильям Салиба провёл во французском чемпионате в составе «Марселя» 36 поединков, в которых получил пять жёлтых карточек.