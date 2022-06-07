«Монца» хочет купить Пинамонти

Новичок итальянской Серии А «Монца» хочет приобрести нападающего миланского «Интера» Андреа Пинамонти. Согласно инсайду от журналиста Джанлуки ди Марцио, форвард станет одной из приоритетных целей для «Монцы» в это межсезонье.

Напомним, что «Монца» впервые в своей истории получила повышение в высший дивизион Италии. Руководителем клуба является экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони.

Прошлый сезон Пинамонти провёл на правах аренды за «Эмполи». В 36 матчах чемпионата Италии 23-летний нападающий отметился тремя забитыми голами. В прошлой кампании Серии А форвард также записал на свой счёт два ассиста.