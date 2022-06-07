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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс готов уйти из «Наполи»

07 Июня 2022 • 09:49 Комментировать

Опытный бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс готов в ближайшее время покинуть неаполитанскую команду.

По информации Gazzetta dello Sport, 35-летний бельгийский футболист так и не смог договориться с руководителями «Наполи» по поводу нового соглашения. Мертенс хочет получить контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год, что не устраивает неаполитанцев, так что форвард готов перейти в «Лацио», где работает хорошо знакомый игроку тренер Маурицио Сарри.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дрис Мертенс провёл в итальянском чемпионате 30 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Наполи Дрис Мертенс
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