«Аталанта» может остаться без тренера

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может в ближайшее время покинуть команду из Бергамо.

По информации Sport Mediaset, опытный итальянский специалист на ближайшей пресс-конференции вполне может объявить о том, что он покидает клуб из Бергамо, хотя действующее соглашение тренера с «Аталантой» рассчитано до лета 2024 года. Стоит отметить, что заменой Гасперини могут стать Иван Юрич из «Торино» или Игор Тудор из «Вероны».

В прошедшем сезоне «Аталанта» под шефством Гасперини заняла лишь восьмую строчку и впервые за последние годы не вышла в еврокубки. В составе бергамасков играет российский полузащитник Алексей Миранчук.