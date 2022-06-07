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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» может остаться без тренера

07 Июня 2022 • 07:05 Комментировать (1)

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может в ближайшее время покинуть команду из Бергамо.

По информации Sport Mediaset, опытный итальянский специалист на ближайшей пресс-конференции вполне может объявить о том, что он покидает клуб из Бергамо, хотя действующее соглашение тренера с «Аталантой» рассчитано до лета 2024 года. Стоит отметить, что заменой Гасперини могут стать Иван Юрич из «Торино» или Игор Тудор из «Вероны».

В прошедшем сезоне «Аталанта» под шефством Гасперини заняла лишь восьмую строчку и впервые за последние годы не вышла в еврокубки. В составе бергамасков играет российский полузащитник Алексей Миранчук.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини
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