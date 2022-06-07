Златан готов пойти на понижение зарплаты ради «Милана»

Опытнейший шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович готов пойти на существенное понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в итальянском клубе.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 40-летний шведский футболист в ближайшее время собирается встретиться с руководителями миланской команды для того, чтобы обсудить новое соглашение. Златан готов пойти на понижение зарплаты, так как форвард пропустит почти полгода после операции на колене.

Напомним, что в прошедшем сезоне Златан Ибрагимович провёл в итальянской лиге в составе «россонери» 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал три ассиста.