«Интер» и Дибала проведут новый этап переговоров

Нападающему Пауло Дибале предстоит новый этап переговоров с миланским «Интером».

Покинувший «Ювентус» в качестве свободного агента аргентинец уже давно связан с переездом в Милан, но стороны пока не спешат с заключением сделки. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, на этой неделе представители Дибалы проведут новую встречу с руководством «Интера». Согласие по условиям контракта ещё не достигнуто, но в ближайшие дни агенты 29-летнего игрока попытаются урегулировать с боссами «нерадзурри» детали договора.

Вторым претендентом на экс-звезду «Ювентуса» считается мадридский «Атлетико», который ещё может сделать свой ход.