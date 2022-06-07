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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и Дибала проведут новый этап переговоров

07 Июня 2022 • 01:59 Комментировать

Нападающему Пауло Дибале предстоит новый этап переговоров с миланским «Интером».

Покинувший «Ювентус» в качестве свободного агента аргентинец уже давно связан с переездом в Милан, но стороны пока не спешат с заключением сделки. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, на этой неделе представители Дибалы проведут новую встречу с руководством «Интера». Согласие по условиям контракта ещё не достигнуто, но в ближайшие дни агенты 29-летнего игрока попытаются урегулировать с боссами «нерадзурри» детали договора.

Вторым претендентом на экс-звезду «Ювентуса» считается мадридский «Атлетико», который ещё может сделать свой ход.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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