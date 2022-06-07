Стало известно, когда определится новый клуб Дибалы

Пауло Дибала продолжает искать оптимальный вариант продолжения карьеры.

28-летний аргентинец, напомним, покинул «Ювентус» в качестве свободного агента. По данным журналиста Sky Sport Мануэле Байоккини, новый клуб Дибалы будет известен после возвращения игрока из отпуска, то есть в конце июня. Основным вариантом продолжения карьеры для нападающего считается миланский «Интер», однако согласие с «нерадзурри» ещё не достигнуто. Мадридский «Атлетико» готов вернуться в спор за звёздного футболиста.

Пауло Дибала провёл предыдущие семь лет в «Ювентусе», став автором 115 голов и более чем 40 результативных передач в 293 поединках за «старую синьору».