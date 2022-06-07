Ассистент Моуринью рассказал, в чём секрет успеха португальца

Помощник Жозе Моуринью в «Роме» Сальваторе Фоти поделился мнением о португальском специалисте и его достижениях.

В прошлом месяце «особенный» завоевал свой очередной трофей, победив с «Ромой» в Лиге конференций.

«Чтобы понять, в чём сила Моуринью, нужно видеть его регулярно, но его успехи нельзя считать лишь удачным стечением обстоятельств. Он неподражаем в том, что помимо футбольных навыков обладает врождённой харизмой. Он создаёт в коллективе уникальную химию, благодаря которой все упорно трудятся ради общей цели. Я был убеждён, что мы выиграем Лигу конференций», – рассказал Фоти, слова которого приводит журналист Альфредо Педулла.